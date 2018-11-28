عام / العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية
الأربعاء 1440/3/20 هـ الموافق 2018/11/28 م واس
بيروت 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس
واصل العدو الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701 .
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم " أن زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمدة 6 دقائق ولمسافة حوالي 465 مترا".
وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
// انتهى //
21:06ت م
0275