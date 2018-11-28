إسلام آباد 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسجدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عزم بلاده على حل القضية الكشميرية سلمياً عبر الحوار مع الهند.وأوضح في تصريح أدلى به اليوم أن جميع الباكستانيين والمؤسسات الوطنية تقف خلف حكومته لمد يد الصداقة مع الهند وحل جميع الخلافات العالقة بما في ذلك القضية الكشميرية سلمياً عبر الحوار.وقال " إنه يجب على قيادتي باكستان والهند السعي من أجل السلام وحل الخلافات والتركيز على التنمية والتطوير للقضاء على الفقر والبطالة لتحسين المستوى المعيشي لشعبي البلدين بدلاً من تعزيز الخلافات"، مؤكداً أن الحوار هو الحل الأمثل والوحيد أمام البلدين للمضي قدماً نحو السلام في جنوب آسيا.// انتهى //21:08ت م0276