عدن 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأكد وزير الدولة اليمني أمين العاصمة صنعاء اللواء عبدالغني جميل، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ما تزال تنتهك المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بالأطفال.وانتقد جميل، خلال ندوة حقوقية أُقيمت في محافظة مأرب، صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الأطفال وتجنيدهم في حربها ضد الشعب اليمني.وتناولت الندوة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، دور الإعلام في توعية المجتمع بمخاطر تجنيد الأطفال وفضح الجهات التي تقوم بتجنيدهم، واستغلال مليشيا الحوثي الانقلابية المؤسسات التربوية والتعليمية والتغييرات في مناهجها من أجل تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها.// انتهى //21:09ت م0277