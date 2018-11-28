الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسرأس صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية، وفد المملكة المشارك في اجتماعات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الدولية "الأنوك" في دورته الـ 23 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو ، بحضور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وتستمر على مدى يومين .وافتتح رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "الانوك" الشيخ أحمد الفهد الصباح ، فعاليات الجمعية العمومية بكلمة رحب من خلالها بحضور 1300 شخص يمثلون 206 أعضاء من اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية والمنظمات الرياضية.من جهته ألقى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ كلمة أشاد فيها بالتعاون المميز بين "الانوك" واللجنة الأولمبية الدولية ، متمنياً الحفاظ على منجزات "الانوك" وتطويرها في المرحلة القادمة ، داعياً اللجان الأولمبية الوطنية للسعي لتحقيق المزيد من التعاون الثنائي تحت مظلة الأولمبية الدولية.عقب ذلك تم استعراض تقارير اللجان التابعة للاتحاد وتقارير اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية والقارية وتكريم بعض القيادات الرياضية بوسام "الانوك" لقاء ماقدموه من خدمات مميزة للرياضة الأولمبية.// انتهى//21:10ت م0278