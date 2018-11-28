لندن 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على تباين. ‬وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.06‬ % ليصل إلى مستوى3168.29‪ ‬ نقطة‪.‬وسجل مؤشري "داكس" الألماني تراجعاً بمعدل 10.23 نقطة ليصل إلى 11298.88 نقطة، واستقر مؤشر "آي أي اكس" الهولندي دون تغيير عند 519.58 فيما ارتفع مؤشر "أي بي أي إكس 35" الإسباني 17.10 ‪‬نقطة إلى 9102.70 نقطة.// انتهى //21:30ت م0280