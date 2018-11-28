تونس 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستعادل الترجي الرياضي التونسي في ميدانه مع النجم الساحلي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم في منافسات الجولة التاسعة من الدوري التونسي لكرة القدم.كما تعادل النادي الصفاقسي مع نادي حمام الأنف بنفس النتيجة في مباراة مماثلة دارت في صفاقس.وفي مباراة أخرى تعادل مستقبل قابس مع الاتحاد المنستيري دون أهداف في مباراة دارت بملعب قابس، كما فاز النادي البنزرتي في ميدانه على الملعب التونسي بهدفين لهدف ليرتقي إلى المركز الأول من ترتيب الدوري بـ 21 نقطة مشتركًا في ذلك مع النادي الصفاقسي، فيما تراجع الترجي إلى المركز الثالث بعشرين نقطة .// انتهى //21:37ت م0282