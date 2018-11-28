حائل 20 ربيع أول 1440 هالموافق 28 نوفمبر 2018م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بمكتب سموه بقصر أجا اليوم , مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس فوزان بن عبدالعزيز الفوزان بعد مباشرته لمهام عملة بالمنطقة .ونوه أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لبرامج وتدشين مشروعات الإسكان والخيارات السكنية المتعددة أمام المستفيدين بالمنطقة , مقدمًا شكره لمدير عام فرع وزارة الإسكان بحائل سابقا المهندس عبدالمحسن المطير, مرحبا بالمهندس فوزان الفوزان بعد تعيينه, متمنياً سموه له ولزملائه دوام التوفيق .من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة حرصه على تنفيذ توجيهات أمير المنطقة الهادفة لتقديم خدمات مثلى لمستفيدي الإسكان بالمنطقة, مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الفرص والمنتجات السكنية الملائمة .// انتهى //22:19ت م0288