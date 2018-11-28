نجران 20 ربيع الأول 1440هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسكرم معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي اليوم، منتخب الجامعة بعد تحقيقه بطولة دوري الجامعات "ب" لكرة القدم في نسختها التاسعة.وسلم الدكتور السبيعي مكافآت مالية لأعضاء فريق منتخب الجامعة نظير تحقيقهم البطولة، واعداً بدعمهم المتواصل لتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المشاركات.وأكد معالي مدير جامعة نجران، أن ما تحقق من إنجاز رياضي يضاف لسلسلة إنجازات الجامعة على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن الجامعة تفخر بما حققه المنتخب والذي يأتي نتيجة جهود عظيمة بذلها جميع منسوبي العمادة.يذكر أن منتخب جامعة نجران حقق البطولة بعد تغلبه على منتخب جامعة الطائف بهدف دون رد.//انتهى//22:20ت م0289