حائل 20 ربيع أول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بمكتب سموه بقصر أجا اليوم , مدير جمرك مطار حائل الدولي ماجد بن طلال المقهوي بعد تعيينه مديراً للجمرك .ورحب سمو أمير منطقة حائل في بداية اللقاء بمدير جمرك مطار حائل , مؤكداً أهمية مطار حائل الدولي وجهود رجال الجمرك , متمنياً له ولزملائه التوفيق .من جهته قدم مدير جمرك مطار حائل الدولي شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه, مبيناً أن هذه الثقة تحفزه للمزيد من العطاء والعمل .// انتهى //22:25ت م0290