جدة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستشارك المنظمة العربية للسياحة، بوفد يرأسه معالي رئيس المنظمة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط, بمشاركة أصحاب المعالي رؤساء المنظمات العربية أعضاء اللجنة ، الذي سيعُقد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية خلال يومي 2و 3 من شهر ديسمبر القادم.وأوضح الدكتور آل فهيد، أن الاجتماع الاستثنائي سيناقش ما تم بحثه في الاجتماع السابق للجنة ، الذي عُقد بمدينة جدة .وأشار إلى أن هذا الاجتماع سيضع رؤية واستراتيجية لتطوير العمل العربي المشترك في القطاعات التي تنضوي تحت اختصاص كل منظمة، وسيكون من أهم النقاط التي سيناقشها الاجتماع: تقرير بشأن متابعـة تنفيذ تقرير وقرارات الاجتماع (47) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك المنعقدة بمدينة جدة ، ودور منظمات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ومجالات التعاون والآلية المقترحة للتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك، ومقترحات ومرئيات مؤسسات العمل العربي المشترك لتطوير وتفعيل عمل لجنة التنسيق العليا ولائحتها الداخلية، التي تؤكد على وضع إستراتيجية لكل منظمة لعشر سنوات قادمة بما ينسجم مع توجهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية؛ لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك بهدف الوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي، وزيادة التنسيق فيما بين مؤسسات العمل العربي المشترك .واختتم حديثه بتوجيه شكره لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية على رعايته ودعمه لأنشطة جامعة الدول العربية كافة، وأنشطة وأعمال المنظمات والاتحادات العربية أعضاء لجنة التنسيق العليا بخاصة، حيث أن هناك تطورًا ملحوظًا في أنشطة المنظمات والاتحادات وحققت الكثير من الإنجازات التي تخدم أهداف واستراتيجية جامعة الدول العربية.// انتهى //22:29ت م0291