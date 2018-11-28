عام / تعليم الليث يطلق استراتيجية " التدريس التصحيحي " لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات
الأربعاء 1440/3/20 هـ الموافق 2018/11/28 م واس
مكة المكرمة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس
اطلقت إدارة التعليم بمحافظة الليث استراتيجية التدريس التصحيحي في جميع المدارس الابتدائية بالمحافظة بعد انتهاء فترة التقويم في منتصف الفصل الدراسي وتحليل النتائج وبناء خطط التحسين .
وأوضح مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أن الاستراتيجية التي ارتكزت على تقديم الوقت والدعم اللازم للتعلم لكل الطلاب الذين حصلوا على معيار منخفض أو متوسط في منحنى التقويم ، تأتي في ظل توجه وزارة التعليم وتأكيدها المستمر على رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد المخرجات وتمكين الطالب من القدرة على المنافسة في الاختبارات الدولية من خلال امتلاكه لمعايير التفوق .
وتبنت الإدارة عددا من المبادرات في هذا الشأن والرامية إلى تجويد المخرجات وتحسين عمليتي التعليم والتعلم خصوصاً في الصفوف الأولية التي هي الركيزة الأساسية في سلم التعليم ،
مؤكدا أن الاستراتيجية تأتي في عمق الأداء التعليمي في الصفوف الأولية من خلال تركيزها على الخبرات الأساسية التي يحتاجها الطالب .
وأثنى الدكتور الحازمي على جهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات في تبني مثل هذه القضايا التعليمية وتقديمهم للخطط العلاجية واستثمار وقت التعلم بما ينعكس إيجابا على الطلاب ، منوهاً بالجهود المبذولة والمتابعة المستمرة التي يقدمها الإشراف التربوي و قسم الصفوف الأولية في قطاعي البنين والبنات .
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