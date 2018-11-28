جدة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسافتتح مدير إدارة الأمن والحماية بطيران الأمن العميد خالد بن دخيل العصيمي اليوم, المعرض التوعوي والتثقيفي لمنسوبي قاعدة طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة, بحضور مدير مكافحة المخدرات بمحافظة جدة العقيد الحميدي بن عبدالله السبيعي .ويأتي المعرض امتدادًا للبرامج الوقائية في البيئات الأمنية لتثقيف رجال الأمن التي تنفذها مكافحة المخدرات بمحافظة جدة ضمن الحملة التوعوية الشاملة وتحظى برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة تحت شعار " معاً لغد مشرق " .// انتهى //23:16ت م0299