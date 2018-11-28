أملج 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسعقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج اليوم الاجتماع الدوري السادس للجنة برئاسة المحافظ رئيس اللجنة زياد بن عبدالمحسن البازعي، بحضور مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي وأعضاء اللجنة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة .وفي بداية الاجتماع قدم محافظ أملج شكره للمشاركين في جناح محافظة أملج بمهرجان التراث والصناعات اليدوية الأول الذي أقيم مؤخراً بمدينة تبوك ، مشيداً بما حضي به جناح أملج من حضور لافت من زوار المهرجان .بعد ذلك ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومشروع"أيادينا" الذي يشتمل على برامج حرفية وتراثية, بالإضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة والاهتمام برواد ورائدات الأعمال بالمحافظة التي سيتخللها بعض البرامج الترفيهية المصاحبة .من جهته أشاد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك بما تضمنه جناح محافظة أملج بالمهرجان الأول للتراث والصناعات اليدوية بتبوك ونقل صورة رائعة لما تحتويه من مخزون تراثي وثقافي وفني يعكس مدى الاهتمام من لجنة التنمية السياحية ورجالات المحافظة لإبراز هذا التراث, مؤكداً دراسة إمكانية توسيع صلاحية ومهام فرع السياحة والآثار بالمحافظة والعمل على تحقيقها .وفي نهاية الاجتماع كرم محافظ أملج والدكتور مبروك الشليبي المشاركين في جناح محافظة أملج بالمهرجان الأول للتراث والصناعات اليدوية بتبوك .// انتهى //23:19ت م0300