الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية رومانيا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك بقصر الثقافة في حي السفارات .وكان في استقبال سموه لدى وصول مقر الحفل سفير جمهورية رومانيا لدى المملكة ميهاي كومان وعدد من المسؤولين في السفارة .حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .// انتهى //23:26ت م0302