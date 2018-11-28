عام / أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة جمهورية رومانيا
الأربعاء 1440/3/20 هـ الموافق 2018/11/28 م واس
الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس
شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية رومانيا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك بقصر الثقافة في حي السفارات .
وكان في استقبال سموه لدى وصول مقر الحفل سفير جمهورية رومانيا لدى المملكة ميهاي كومان وعدد من المسؤولين في السفارة .
حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .
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23:26ت م
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