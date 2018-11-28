الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستوج لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم تركي العمار ، بجائزة أفضل لاعب واعد في قارة آسيا 2018 .وأختير العمار كأفضل لاعب واعد في القارة ، خلال الحفل الذي نظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، مساء اليوم بمدينة مسقط في عمان .وجاء اختيار العمار، نظير الدور الكبير الذي بذله مع المنتخب الوطني، وقيادة "الأخضر" مع بقية زملائه لتحقيق لقب كأس أمم آسيا تحت 19 عاما، التي أقيمت في إندونيسيا.كما أسهم العمار في بلوغ المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم ، المقرر إقامتها الصيف المقبل في بولندا.// انتهى //23:29ت م0303