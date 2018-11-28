الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستنطلق غدًا مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد يجمع الشباب والاتفاق.ويلتقي الفريقان على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ضيافة الشباب، الذي يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة بـ 16 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتفاق السابع.// انتهى //23:45ت م0305