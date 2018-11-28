القاهرة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستغلب فريق بيراميدز على مضيفه النجوم بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب إستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 26 نقطة ليتقاسم وصافة ترتيب فرق الدوري مع فريق مصر المقاصة، فيما توقف رصيد النجوم عند 16 نقطة في المركز الـ 11.// انتهى //23:58ت م0306