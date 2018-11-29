الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسغادر فخامة الرئيس علي بونجو اونديمبا رئيس جمهورية الجابون مساء اليوم الرياض .وكان في وداع فخامته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني , ونائب وزير الصحة لشؤون التخطيط والتطوير المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، وسفير جمهورية الجابون لدى المملكة أسماعيل جنيى , ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //00:02ت م0307