عام / رئيس جمهورية الجابون يغادر الرياض
الخميس 1440/3/21 هـ الموافق 2018/11/29 م واس
الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس
غادر فخامة الرئيس علي بونجو اونديمبا رئيس جمهورية الجابون مساء اليوم الرياض .
وكان في وداع فخامته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني , ونائب وزير الصحة لشؤون التخطيط والتطوير المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، وسفير جمهورية الجابون لدى المملكة أسماعيل جنيى , ومندوب عن المراسم الملكية .
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