عمّان 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، مقرر اللجنة السياسية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بنسن مورجن، الذي يزور الأردن حاليًا.وأكد الجانبان وفق بيان صحفي، عمق العلاقات الأردنية - الأوروبية، والحرص على فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تعزيز القيم الديمقراطية والعدالة والمساواة.// انتهى //00:03ت م0308