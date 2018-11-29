الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستأهل فريق مولودية الجزائر إلى دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية العربية للابطال لكرة القدم، بعد فوزه على النصر السعودي بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن دور الـ 16 من المسباقة .وكان فريق مولودية الجزائر قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0)، بملعب الأمير فيصل بن فهد.وسجل مولودية الجزائر الهدف الأول عن طريق المدافع زيدان ميباراكو في الدقيقة 31 ، ثم أضاف الفريق الجزائري الهدف الثاني عن طريق عبد الرزاق حمد الله خطأ في مرماه في الدقيقة 65 ، وفي الدقيقة 96، تمكن النصر السعودي من تقليص الفارق، بواسطة يحيي الشهري .// انتهى //00:06ت م0310