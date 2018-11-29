الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستعادل فريقا الرائد مع الأهلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جرت اليوم لحساب الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 5 في المركز الثامن فيما رفع الرائد رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر.وتُستكمل مباريات الجولة غداً الخميس بست مباريات تجمع القادسية والنصر، أحد والطائي، الفتح والهلال، التعاون والوحدة، الأنصار والشباب، الاتفاق والاتحاد.وسيُلاقي القادسية نظيره النصر على ملعب نادي القادسية، وسيدخل أصحاب الأرض المباراة وهم في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، فيما يحتل النصر صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة.ويواجه أحد فريق الطائي، على ملعب الأول وأمام جماهيره، ويحتل الضيوف في هذه المباراة المركز السادس برصيد 6 نقاط، فيما يحتل أحد المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.ويُقابل الفتح نظيره الهلال على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، ويملك الهلال 9 نقاط يحتل بهم المركز الثالث، فيما يحتل الفتح المركز الرابع عشر بدون أي رصيد من النقاط.ويحل الوحدة ضيفًاً على التعاون، ويدخل التعاون المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 6 نقاط، فيما يملك الوحدة 5 نقاط في المركز الثامن.ويواجه الأنصار صاحب المركز الخامس برصيد 8 نقاط نظيره الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط على ملعب الأول وأمام جماهيره ، والاتفاق صاحب المركز العاشر برصيد 4 نقاط سيقابل الاتحاد صاحب المركز الرابع برصيد 8 نقاط على ملعب نادي الاتفاق.// انتهى //00:18ت م0312