جدة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسدشن نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام والقنصل العام الإندونيسي هيري شريف الدين اليوم في مدينة جدة ، أول معرض للمنتجات الإندونيسية ، وذلك في مركز جدة للمنتديات والمناسبات ، بحضور عدد من رجال الأعمال في البلدين ، ومشاركة أكثر من ٧٠ شركة إندونيسية ، ويستمر أربعة أيام .وأكد زياد البسام متانه العلاقات الاقتصادية بين المملكة وإندونيسيا ، منوهاً بما شاهده من معروضات في المعرض للشركات الإندونيسية .من جانبه أوضح القنصل العام الإندونيسي أن معرض المنتجات الإندونيسية يعرض أنواع مختلفة من المنتجات والخدمات التجارية والاستثمارية الإندونيسية ، إضافة إلى عقد الصفقات التجارية والسياحية والاستثمارية بين الجانبين .وقال : المعرض هو أول معرض تجاري يتم تحقيقه بتعاون القنصلية العامة للجمهورية الإندونيسية مع الوزارات أو الجهات المعنية لتعزيز الصادرات الوطنية ، معربا عن تفاؤله بنجاح المعرض وأنشطته ، مشيراً إلى أن القنصلية الإندونيسية أطلقت خدمة آلية متكاملة (KIOS) جدة لمواجهة التحديات المختلفة والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات ، كنقطة انطلاق لخدمة آلية متكاملة مدمجة للترويج التجاري للمنتجات الإندونيسية في جدة.// انتهى //00:21ت م0313