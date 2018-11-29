جيزان 20 ربيع الأول ١٤٤٠هـ الموافق 28 نوفمبر ٢٠١٨م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، بحضور صاحب السمو الملكي محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، مساء اليوم سوق الأسر المنتجة بالمنطقة المركزية بمدينة جيزان .وقام سمو أمير منطقة جازان فور وصوله مقر السوق بقص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح السوق وتجول والحضور على المحلات التجارية والأقسام والساحات التي يتضمنها السوق.عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان كلمة بين فيها أن السوق الذي نفذته أمانة منطقة جازان بمبلغ 14 مليون ريال وعلى مساحة إجمالية بلغت 12 ألف متر مربع في المنطقة المركزية في المدينة ويشمل 50 محلاً تجارياً وكافة المرافق الخدمية المساندة ، وروعي تصميمه طراز المنطقة العمراني ، ويعد الأكبر من نوعه على مستوي المنطقة.وأكد في ختام كلمته أن إنشاء السوق جاء إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة وبمتابعة مباشرة من سمو نائب أمير المنطقةً ، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، لخدمة فئة غالية من فئات المجتمع تشجيعاً للأسر المنتجة لعرض وتسويق منتجاتهم في المواقع المناسب.عقب ذلك ألقى رئيس مجلس جمعية الأسر المنتجة بجازان محمود بن علي الأقصم كلمة أكد فيها عمل الجمعية منذ إنشاؤه بتوجيه ومتابعة من سمو أمير المنطقة على تقديم العون والمساندة للأسر المنتجة بالمنطقة , بما يكفل لها النجاح ومواصلة العمل بما يسهم في توفير سبل العيش الكريم لأفراد تلك الأسر.وشدد على أهمية مواصلة العمل بكل جد ومثابرة من قبل الجميع كل في مجاله لتأمين سبل الدعم الذي تحتاجه الجمعية للقيام بدورها في المجتمع.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة جازان الجهات الداعمة والمتعاونة والراعية لنشاطات الجمعية , مشدداً على أهمية تقديم كل الدعم والمساندة للأسر المنتجة العاملة بالسوق ,وغيرها من أوجه الدعم ,سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع.// انتهى //00:26ت م0314