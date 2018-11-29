جيزان 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم , فعاليات مشروع التمكيـن الاجتماعـي " أيامن " الذي يقام بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية , بحضور مدير تعليم جازان الدكتور عسيـري بن أحـمـد الأحـوس , وذلك على مسـرح الإدارة بمدينـة جيزان.وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير تعليم جازان كلمة أكد فيها أهمية تفعيل العمل التطوعي في مدارس التعليم وغرسه في نفوس الطلاب والطالبات ، مبيناً ان العمل التطوعي له أبواب واسعة وكبيرة ولا يرتبط بمكان ولا زمان وقد يبدأ من المنزل أو من المجتمع المحيط الخارجي .وبين أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ 28318 طالباً وعدد المشروعات المنفذة 36 مشروعاً ، كما أقيمت خلاله 36 ورشة متنوعة وبلغت ساعات التطوع 17490 ساعة .بعد ذلك توالت فقرات الحفل , التي تضمنت عقد شراكات بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وعدد من مؤسسات القطاع الخاص لخدمة العمل التطوعي بشكل خاص والمجتمع بشكل عام تتضمن تمويل مشروع تأسيس وحدة العمل التطوعي وأندية مدرسية متخصصة بالعمل التطوعي في مدارس تعليم جازان .وفي ختام الحفل كرم الأحوس المدارس الفائزة بالمشاريع المقدمة حيث حصلت ثانوية الخوارزمي من مكتب تعليم وسط جازان على المركز الأول وجاءت ثانوية مزهرة من مكتب المسارحة والحرث في المركز الثاني وجاءت ثانوية الأحد من مكتب المسارحة والحرث بالمركز الثالث.// انتهى//00:35ت م0316