كابول 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسلقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم، في هجوم بسيارة مفخخة أعقبه تبادل لإطلاق النار استهدف مجمع شركة أمنية بريطانية خاصة في شرق كابول.وبينت ووزارة الداخلية إن الهجوم، الذي تبنته حركة طالبان"، استهدف شركة "جي4أس" التي لها مقار في العديد من أنحاء العالم.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح انه تم نقل عشرة قتلى و19 جريحا من الموقع".وقالت مصادر أمنية في وقت سابق إن سيارة مفخخة انفجرت قرب مقر شركة "جي4أس" وأعقب ذلك إطلاق نار، وتزامن الهجوم مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومة الأفغانية و حركة "طالبان" إلى "مباحثات سلام مباشرة".// انتهى //03:11ت م0319