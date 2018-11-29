تشانغتشون 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأعلن معهد الآثار الثقافية لمقاطعة جيلين قي شمال شرقي الصين اليوم، أنه تم اكتشاف نحو 500 قطعة من الفخار واليشم والحجارة والعظام في حوالي 50 موقعا أثريا يعود تاريخها إلى الفترة من العصر الحجري الحديث إلى العصر البرونزي.وبين المعهد أن هذه المواقع الأثرية اكتشفت خلال عملية تنقيب أجراها المعهد هذا العام في بلدة يونغآن في مدينة تشانغتشون بمقاطعة جيلين.وأوضح قائد فريق التنقيب الأثري، وانغ يي شيويه، إن المعهد بدأ التعاون مع متحف تشانغتشون لإجراء عملية التنقيب منذ أبريل عام 2017، وانه تم العثور على حوالي 50 موقعا أثريا، بينها 9 مواقع لآثار منازل في العصر الحجري الحديث.وأكد وانغ أهمية هذه الاكتشافات،بحيث أن ذلك يساعد على فهم الحياة بالمنطقة قبل التاريخ، مشيرا إلى أن العديد من المواقع الأثرية تم العثور عليها لأول مرة بالمنطقة، ما يوفر معلومات أثرية قيمة جديدة لآثار الاستيطان في العصر الحجري الحديث عند حوض نهر ييتونغ والمناطق المحيطة به.// انتهى //05:35ت م0322