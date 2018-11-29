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الخميس 1440/3/21 هـ الموافق 2018/11/29 م واس
الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
tخادم الحرمين يؤكد اهتمام الدولة وعنايتها بمرفق القضاء واستقلاليته وفق الشريعة الإسلامية
tولي العهد يرأس وفد المملكة في «G20» بالأرجنتين
tغادر تونس.. ولي العهد يبعث برقية شكر للسبسي
tأمير الرياض يشرف حفل سفارة جمهورية رومانيا
tأمير الرياض ونائبه يطلعان على تقرير المرور
tخالد الفيصل يوجه بإنشاء مركز للأسر المنتجة
tسعود بن نايف يطلع على برنامج «الداخلية» لتطوير إمارات المناطق
tفيصل بن خالد للمتفوقين: تكريمكم ودعمكم واجب وطني
tأمير الباحة: ندعم «أداء» لتحسين الخدمات للمواطنين
tأمير حائل ينوه بالنقلات التطويرية لـ «الداخلية»
tالمملكة تدين وتستنكر بشدة الانفجار والهجوم اللذين وقعا في أفغانستان
tأمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل أسقف عام شبرا
tمركز الملك سلمان يداوي الضحايا.. والمليشيا تختطف 40 امرأة
t«القبضة الحديدية» تفكك «القاعدة» في حضرموت
tمصر: قبائل سيناء تطارد «الدواعش»
tالخرطوم: رئيس البرلمان يلتقي أعضاء لجنة الصداقة السعودية السودانية
t«أستانة 11» تبحث منع انهيار هدنة إدلب
tالرئيس الروسي يشيد بدور ولي العهد في نجاح اتفاقات خفض إنتاج النفط
tالتوتر يتفاقم.. موسكو تنشر صواريخ «إس 400» بالقرم
tواشنطن تتوعد مليشيا إيران في سورية والعراق
// يتبع//
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