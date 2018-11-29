الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :tخادم الحرمين يؤكد اهتمام الدولة وعنايتها بمرفق القضاء واستقلاليته وفق الشريعة الإسلاميةtولي العهد يرأس وفد المملكة في «G20» بالأرجنتينtغادر تونس.. ولي العهد يبعث برقية شكر للسبسيtأمير الرياض يشرف حفل سفارة جمهورية رومانياtأمير الرياض ونائبه يطلعان على تقرير المرورtخالد الفيصل يوجه بإنشاء مركز للأسر المنتجةtسعود بن نايف يطلع على برنامج «الداخلية» لتطوير إمارات المناطقtفيصل بن خالد للمتفوقين: تكريمكم ودعمكم واجب وطنيtأمير الباحة: ندعم «أداء» لتحسين الخدمات للمواطنينtأمير حائل ينوه بالنقلات التطويرية لـ «الداخلية»tالمملكة تدين وتستنكر بشدة الانفجار والهجوم اللذين وقعا في أفغانستانtأمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل أسقف عام شبراtمركز الملك سلمان يداوي الضحايا.. والمليشيا تختطف 40 امرأةt«القبضة الحديدية» تفكك «القاعدة» في حضرموتtمصر: قبائل سيناء تطارد «الدواعش»tالخرطوم: رئيس البرلمان يلتقي أعضاء لجنة الصداقة السعودية السودانيةt«أستانة 11» تبحث منع انهيار هدنة إدلبtالرئيس الروسي يشيد بدور ولي العهد في نجاح اتفاقات خفض إنتاج النفطtالتوتر يتفاقم.. موسكو تنشر صواريخ «إس 400» بالقرمtواشنطن تتوعد مليشيا إيران في سورية والعراق// يتبع//06:10ت م0002