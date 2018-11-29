وفي موضوع آخر، قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (للدوحة.. الحل في الرياض): فيما تتمسك الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) بموقفها تجاه سياسة قطر، وأن لا تصالح مع هذه الحكومة إلا بعد أن تقدم جانب حسن النية، وتلتزم بالشروط التي تضمن للخليج بشكل خاص أمنه واستقراره، يسعى تنظيم الحمدين إلى المزيد من الفتنة وإحداث الضجيج في المنطقة، وهو ما يؤكد عزم هذه الحكومة الإرهابية مضيها في غيها وتعنتها، فهي اعتادت على الكذب والمؤامرة وزرع الأفخاخ في كل مكان لتحقيق مصالحها الدنيئة في المنطقة.وأضافت أنه بالأمس شددت السعودية، ومصر أيضاً، على مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، وتمسكهما بالشروط التي وضعتها الدول العربية الأربع لقطر من دون أي تنازل، في وقت كشف تحقيق فرنسي جديد صادر عن الموقع الفرنسي «ميديا بارت»، بناء على وثائق مسربة، كيف تستخدم قطر مؤسسات غير حكومية ممولة من قبل الدوحة في عمليات التجسس على منافسيها وخصومها، باستخدام ضباط في الجيش القطري يتم تقديمهم على أساس أنهم أعضاء في المركز الدولي للأمن الرياضي القطري، الذي يقدم نفسه كمنظمة مستقلة تحارب الفساد والرشوة الرياضية.واختتمت بالقول: المشهد الحالي يقول إن تنظيم الحمدين لا يزال يحلم بأن ينتصر في معركة خاسرة، ونحن نعيش واقعاً بأن الحل في الرياض.// انتهى //06:11ت م0004