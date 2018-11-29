حائل 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسدشنت العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمنطقة حائل بالتعاون مع إدارة السجون بالمنطقة أمس، البرنامج الوطني لحملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية التي تنفذها وتعتمدها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وذلك في شعبة سجن حائل العام .وأوضح مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة العقيد خلف بن تركي العنزي، أن الحملة تأتي امتدادًا للدور الذي تقوم به إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تجاه منسوبيها والمجتمع واستشعارًا منها بضرورة التوعية والتثقيف الصحي عاداً اللقاح طريقة مثلى للوقاية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها ووسيلة فعالة للحد من انتشارها وخاصة في المناطق المغلقة.// انتهى //08:57ت م0008