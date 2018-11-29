الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، في الاجتماع السابع لفريق العمل التنسيقي للجهود التطوعية الذي عًقد أمس، بمقر المديرية العامة للدفاع المدني لبحث سبل تنظيم العمل التطوعي وتنسيق الجهود التطوعية بين الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية الدكتور غانم بن سعد الغانم أن الاجتماع الذي عُقد برئاسة مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات اللواء الدكتور حمود الفرج استعرض أبرز ملامح خطة الحج للجهات الممثلة في فريق العمل، إلى جانب مناقشة بعض الاطروحات التي تسعى إلى تطوير آلية العمل التطوعي خلال موسمي رمضان والحج، إضافة إلى إقرار عدد من التوصيات من أبرزها، تنظيم ندوة عن جهود المملكة في الأعمال التطوعية بالحج، والعمل علي تحقيق الاستفادة القصوى من المبرات الخيرية الثابتة والمتنقلة، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال تمكين المتطوعين في مختلف الأعمال التطوعية لتعزيز جودة ومخرجات العمل التطوعي في المملكة.وأَضاف أن الاجتماع أوصى بالاستفادة من التطبيقات الإلكترونية المتاحة لدى المديرية العامة للدفاع المدني في الإدخال المباشر للحالات التي يتم إسعافها أو نقلها من قبل متطوعي الجهات المشاركة من فريق العمل في المشاعر المقدسة، والاستفادة من خبرات جمعية الكشافة في تصميم خريطة موحدة للمشاعر المقدسة، وإعداد دراسة من قبل جامعة أم القرى عن أعمال التطوع بالحج.// انتهى //09:12ت م0012