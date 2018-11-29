الدمام 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأعادت المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية ضخ المياه المحلاة للقرى الشرقية والبلدات في محافظة الأحساء، بعد انتهاء الفرق الفنية بفرع خدمات المياه بمحافظة الأحساء من أعمال الصيانة خلال وقت قياسي لم يتجاوز نصف المدة الزمنية المقررة لأعمال الصيانة الطارئة على خط الضخ الرئيسي الناقل للمياه قطر 1200 ملم من جبل أبو غنيمة بالهفوف نحو تلك القرى.وأوضح مدير فرع خدمات المياه بمحافظة الأحساء المهندس صالح بن نوار الغامدي أن الفرق الفنية الخاصة بأعمال الطوارئ استطاعت بفضل الله تقليص وقت العمل المقرر بعد تكثيف أعمال الفرق وزيادة عددها على الخط الرئيسي، وخلال أقل من 24 ساعة عمل تم إعادة الضخ تدريجياً للخط الناقل وصولاً لشبكات المياه في القرى والبلدات الشرقية وإيقاف تشغيل آبار التي عوضت النقص خلال فترة أعمال الإصلاح .وأشار المهندس الغامدي إلى أن المشتركين في القرى الشرقية لم يشعروا بأي نقص بالإمدادات نتيجة تعويضهم بإمدادات المياه من خلال تشغيل الآبار والصهاريج خلال فترة الصيانة، مهيباً في الوقت ذاته بأهمية وجود الخزانات الأرضية والعلوية لضمان انسيابية المياه في عقاراتهم إضافة لكونها عاملاً هاماً لمساندتهم أثناء أعمال الصيانة الطارئة .// انتهى //10:49ت م0030