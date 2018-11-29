رام الله 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر إعلان المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، تقديم المملكة العربية السعودية، 50 مليون دولار أميركي إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).وأشارت صحف الخميس إلى استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراح أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.وسلطت الضوء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إسرائيل وفلسطين وكافة الأطراف المعنية للوفاء بحل الدولتين على أساس قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام ووئام داخل حدود آمنة ومعترف بها.وتحدثت عن تحذير العاهل الأردني عبدالله الثاني، من خطورة تقليص دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وخدماتها والأثر الذي قد يتركه ذلك على حياة أكثر من خمسة ملايين لاجىء فلسطيني.وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" حول الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت وما تزال تستهدف الصحافيين خلال تغطياتهم فعاليات مسيرات العودة السلمية التي تنظم منذ نحو ثمانية شهور في خمس نقاط رئيسة قرب السياج الفاصل في قطاع غزة، احتجاجًا على استمرار الحصار المتواصل على القطاع منذ سنوات.// انتهى //10:50ت م0031