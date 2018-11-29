السليل 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسافتتح وكيل محافظة السليل عبدالله بن علي السليس أمس, المقر الجديد لمكتب صندوق التنمية الزراعية بمحافظة السليل, بحضور مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمحافظة الخرج المهندس محمد بن عبدالله الداعج, ومدير مكتب الصندوق بالمحافظة المهندس خالد بن فراج آل غلفص.وتجول الجميع في أقسام المبنى، مطلعين على الخدمات المتنوعة المقدمة للمزارعين.// انتهى //10:58ت م0035