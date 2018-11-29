الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واساختتمت كلية الاتصالات والمعلومات بالتعاون مع بنك الدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض اليوم, حملة للتبرع بالدم تحت عنوان "بدمائنا نحمي وطننا" استمرت خمسة أيام.وكرم عميد الكلية المكلف محمد الحربي الفريق الطبي من بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مقدماً لهم شهادات الشكر والتقدير، منوهاً بالدور الكبير الذي قاموا به طيلة أيام الحملة، مشيراً إلى أن التبرع بالدم عمل إنساني تسعى من خلاله الكلية في تعزيز صور التلاحم بين أفراد المجتمع، لخدمة المرضى والمحتاجين، وإيماناً من الكلية ومنسوبيها بالدور الإنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع, والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.// انتهى //10:59ت م0036