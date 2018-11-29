موسكو 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسوقعت الكويت وجمهورية بيلاروسيا الخميس، في العاصمة البيلاروسية (مينسك) مشروع اتفاقية حول تبادل المساعدة القانونية وأخرى حول التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية.وقال وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية في دولة الكويت، زكريا الأنصاري، إن الوفد الكويتي الذي يضم مسؤولين من وزارتي العدل والخارجية أجرى على مدى يومين مفاوضات مع المختصين في وزارة العدل البيلاروسية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي اليكسي اليوشن.وأضاف، أن المفاوضات تركزت على مناقشة القضايا المتعلقة بمشروع اتفاقية تبادل المساعدة القانونية ومشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية وملاحظات وزارة العدل الفنية والقانونية عليهما.وأفاد الأنصاري أن هذه المفاوضات جاءت تتويجًا لجهود سابقة في التباحث بين وزارتي العدل بالكويت وبيلاروسيا بهدف إرساء أطر للتعاون القانوني والقضائي وتطوير أواصر التعاون الثنائي في هذا الصدد الذي يعد مطلبًا هامًا تدعو له كافة الصكوك الدولية المعنية بالتعاون القانوني والقضائي الدولي سواء في المجالات المدنية والتجارية أو في المسائل الجزائية ومكافحة الجريمة.// انتهى //11:07ت م0037