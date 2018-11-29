بيروت 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأشارت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، إلى المخاوف السائدة من التأثيرات السلبية لتأخر الإعلان عن التشكيلة الجديدة لحكومة لبنان، على الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداهمة في البلاد.وواكبت وصول رؤساء أكبر 20 دولة اقتصادية في العالم، إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستنطلق غدًا.وتابعت صحف الخميس، أعمال الجولة الحادية عشرة من اجتماعات "أستانة" حول الأزمة السورية، التي انطلقت في العاصمة الكازاخستانية أمس.وأشارت إلى استشهاد شاب فلسطيني أمس، متأثرًا بجراح أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.وتطرقت إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، التي كانت محور تركيز في اللقاء الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج أمس، مع وفد أوروبي، بالعاصمة طرابلس .كما تناقلت صحف لبنان، مقتل وإصابة العشرات في انفجار استهدف الأجزاء الشرقية من العاصمة الأفغانية كابول.// انتهى//11:10ت م0038