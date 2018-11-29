واشنطن 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع تراجع الدولار إثر تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هدأت مخاوف المستثمرين بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4 % إلى 1225.34 دولار للأوقية (الأونصة) في أكبر مكاسبه المئوية ليوم واحد منذ 16 نوفمبر. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1225.1 دولار للأوقية.// انتهى //11:17ت م0041