الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأجرى قسم الجراحة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف خلال شهر أكتوبر الماضي 554 عملية جراحية، شملت 12 تخصصاً طبياً .وتضمنت العمليات 13 عملية لجراحة السمنة و 3 عمليات قلب و 95 عملية جراحة عامة و 13 عملية لجراحة مخ وأعصاب و 27 عملية لجراحة الوجه والفكين و 225 عملية لجراحة العيون و 67 عملية لجراحة العظام و 29 عملية لجراحة الأنف والأذن والحنجرة و 21 عملية لجراحة الأطفال و 18 عملية لجراحة التجميل و 32 عملية لجراحة المسالك و 11 عملية لجراحة أوعية دموية .كما بلغ عدد العمليات الجراحية العاجلة 56 عملية والمجدولة 498 عملية من مجموع العمليات البالغ 554 عملية، حيث بلغت فئة الكبار 500 شخص والصغار 54 عملية.// انتهى //11:19ت م0043