الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسرأس معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الإجتماع الـ 21 للجنة العليا للتخطيط والتطوير، وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتب معاليه مؤخراً .وخلال الاجتماع ألقى وكيل التخطيط والتطوير كلمة تحدث خلالها عن منجزات الوكالة وما تلقاه من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبمتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن منجزات وكالة التخطيط والتطوير، وعرضاً حول تنفيذ حلقات نقاش لتعزيز العمل الميداني.وفي نهاية الاجتماع أقرت جملة من التوصيات والقرارات.// انتهى //11:24ت م0044