بغداد 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسعاودت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها باستكمال التشكيلة الوزارية التي يرأسها عادل عبدالمهدي التي مازال 8 مقاعد فيها، بينها الدفاع والداخلية شاغرًا.ونوهت إلى أن العقدة الكبرى في إكمال التشكيلة الوزارية مازال يكمن في عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية.وأشارت صحف الخميس إلى حسم ست وزارات شاغرة فيما مازالت حقيبتا الدفاع والداخلية محل خلاف ومباحثات مستمرة.وتناولت لقاء رئيس الوزراء مع ممثلي محافظة البصرة والمحاور التي تم التركيز عليها خلال اللقاء وفي مقدمتها ملف الخدمات.وتطرقت صحف العراق إلى الشأن الأمني, مبرزة إعلان مديرية الدفاع المدني العراقية عن انتشال نحو 1900 جثة من تحت الأنقاض التي خلفتها المعارك في مدينة الموصل مركزمحافظة نينوى, منذ تحريرالمدينة من الدواعش الإرهابيين حتى الآن.// انتهى //12:22ت م0056