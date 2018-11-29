الدمام 21 ربيع الأول1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأكد رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أهمية دور القطاع الخاص في تنمية الفعاليات والأنشطة السياحية, وحرص المنظمة على زيادة مساحة التعاون مع القطاع الخاص في شتى الأقطار العربية، من خلال تقديم فعاليات معينة في القطاع السياحي، أهمها التدريب والتأهيل.ودعا آل فهيد مؤسسات القطاع الخاص في المملكة للانضمام للمنظمة والاستفادة من جميع الفعاليات والبرامج التي تنفذها من خلال شراكات عربية وعالمية، لافتا إلى أن المنظمة ليست مؤسسة ربحية، وإنما هي جهة رسمية ممثلة من وزراء السياحة العرب، هدفها النهوض بالقطاع السياحي، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يقع عليه الحمل الأكبر في هذا الشأن.جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس ، بالمنظمة العربية للسياحة، وافتتحه عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر العبدالكريم بكلمة أوضح فيها أن صناعة السياحة تحتل المرتبة الأولى عالميًا بما نسبته 8.5% من حجم الاقتصاد العالمي، فضلاً عن أن نحو 11% من سكان العالم يعملون في القطاع السياحي، حيث تعد من أكثر الصناعات نموًا وأكثرها رسوخًا وتطورًا لارتباطها الوثيق بتطور العلاقات البشرية، التي أصبحت أكثر حضورًا واتساعًا مع التطور التكنولوجي الحاصل.وأشاد بالجهود التي تبذلها المنظمة العربية للسياحة كونها استطاعت أن تُسهم بفاعلية في تنمية القطاع السياحي في البلدان العربية وأن تُعزّز من مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في عملية التنمية السياحية وتُنمي بدورها السياحة العربية البينية، فضلاً عن جهودها الجادة في جذب المزيد من النشاط السياحي العالمي إلى المنطقة العربية.// انتهى //12:33ت م0058