الدوادمي 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسنظمت الجمعية السعودية للتربية الخاصة " جستر " فرع الدوادمي مساء أمس ورشة عمل عن " اضطرابات النطق والكلام " وذلك بقاعة البلدية.وبين الرئيس التنفيذي لفرع الجمعية بالدوادمي صقر العتيبي، أن الورشة استهدفت أسر ذوي الإعاقة والمهتمين والمتخصصين في مجال الإعاقة لتطوير مهاراتهم في التعامل مع أصحاب الإعاقة، من خلال عدة محاور منها أسباب اضطرابات النطق، وتشخيصها وعلاقته بالتوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه والإعاقة الذهنية وضعف السمع.// انتهى //12:38ت م0062