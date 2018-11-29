جدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم، العميد عابد الحارثي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً لجوازات منطقة مكة المكرمة.وهنأه سموه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله لخدمة الدين ثم المليك والوطن.من جانبه رفع العميد الحارثي شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد على دعمه ومتابعته لجوازات محافظة جدة، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين الذين أولوه هذه الثقة الكريمة.// انتهى //12:39ت م0063