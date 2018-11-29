الباحة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ترحيل المقررات الدراسية، من مستودعات الإدارة إلى مدارس المنطقة، وفق الخطة التكاملية المجدولة التي أعدتها أمانة الإدارة وإدارة المستودعات وإدارة الخدمات العامة ومكاتب التعليم.وتم توزيع المقررات منذ وقت مبكر وفق الخطة العامة للإدارة للاستعداد للفصل الدراسي الثاني لهذا العام لضمان وصول المقررات إلى جميع المدارس بما يضمن استلام أكثر من 55 ألف طالب وطالبة مقرراتهم الدراسية في أول يوم دراسي بمشيئة الله.ووقف مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني على آلية ترحيل المقررات الدراسية، مقدماً شكره للإدارات المعنية والمشاركة في تنفيذها المتميز والمعد لترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس وعلى ما لمسه من عمل تكاملي اتسم بالجدية والعمل الدؤوب من جميع أفراد فريق العمل لضمان انطلاقة موفقة وكاملة الأركان للعام الدراسي القادم.// انتهى //12:43ت م0065