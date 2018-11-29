الرباط 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، دعم الولايات المتحدة للمبادرة المغربية المتمثلة في دعوة الجزائر، إلى إحداث آلية سياسية ثنائية لحل الخلافات، مبرزة أن الإشادة الأمريكية وردت قبل أسبوع على موعد اللقاء التشاوري الذي سيعقد بجنيف بين أطراف النزاع حول الصحراء.وتطرقت إلى قرار المملكة العربية السعودية تقديم دعم بقيمة 50 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لمساعدتها على مواجهة أزمة التمويل التي تعاني منها بعد وقف الإدارة الأمريكية تمويلها للوكالة.وتابعت صحف الخميس المساعي التي يقودها المبعوث الأممي الى اليمن مارثن غريفيث، من أجل عقد مباحثات بين أطراف النزاع في السويد الشهر المقبل.كما تطرقت إلى انطلاق جولة جديدة من المباحثات حول سوريا، بين ممثلين عن روسيا و تركيا وإيران، في أستانا، تتمحور حول الهدنة الهشة التي اعلنت قبل عشرة أسابيع في ادلب شمال سوريا.وتابعت أيضًا فصول الأزمة الجديدة بين أوكرانيا وروسيا، بعد تجدد الخلافات بين البلدين على خلفية احتجاز روسيا لثلاث سفن أوكرانية في بحر أزوف, وذلك في خطوة أرجعت التوتر بالعلاقات بين البلدين بعد أزمة القرم عام 2014.وتناقلت صحف المغرب تأكيد الكرملين أن لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في الأرجنتين خلال قمة مجموعة العشرين، ما زال قيد التحضير رغم الأزمة مع أوكرانيا.// انتهى //12:43ت م0066