الباحة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة أمس، ورشتي عمل بعنوان "دور الخطيب والداعية في تحقيق الترابط الأسري"، بحضور مدير عام الفرع الدكتور مطلق بن بجاد آل سعد وعدد من مسؤولي الفرع، وذلك بمقر الفرع بالباحة.وافتتح الدكتور مطلق آل سعد ورشة العمل بكلمة رحب فيها بخطباء الجوامع بالمنطقة، مشيراً إلى أن هذه دولة تطبق كتاب الله في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، حيث ينبغي علينا أدراك نعمة الأمن والأمان التي من الله بها علينا في هذه البلاد إنما هي بفضل الله ثم بفضل رفع راية التوحيد.وأكد على جميع الخطباء بضرورة ترسيخ العقيدة السلفية الصافية من خلال منبر الجمعة والتحذير من الطوائف المنحرفة والتكفير والهجرة وغيرها وبيان خطرها على المجتمع والتربص بأهله والعناية باللحمة بالعلماء الربانين في هذه البلاد ممثلة في هيئة كبار العلماء وولاة الأمر للوقوف سداً منيعاً أمام اختراق الصف ورد كيد الأعداء في الداخل والخارج، موجهاً بأهمية الرقابة الذاتية على الانضباط في الجامع والعناية بالمنبر.وحث الدكتور آل سعد على أهمية فهرسة المكتبات وضرورة خلوها من الكتب التي تحمل المناهج العقدية المنحرفة، ومراقبة الله في كل الأعمال المتعلقة بالمساجد والجوامع، سائلاً الله أن يحفظ ولاة أمر هذه البلاد وأن يمكنهم على ما يقدمونه من جهود جبارة في خدمة الإسلام والمسلمين.بعد ذلك بدأت أعمال الورشة التي استهدف خطباء الجوامع في السراة وتهامة حيث تضمنت العديد من المحاور جرى مناقشتها مع الخطباء والأئمة.// انتهى //12:47ت م0068