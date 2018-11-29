القاهرة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسبدأت اليوم أعمال الدورة الـ 22 لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، الدكتور علام موسى، وبمشاركة وزراء الاتصالات العرب ورؤساء الوفود من الدول العربية.ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع، معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس.ويناقش المجلس نتائج اجتماعات فرق العمل الفنية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد من خلال نتائج الاجتماع 35 للجنة العربية الدائمة للبريد والاجتماع 43 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، وأعمال التحضير لإصدار طابع البريد العربي الموحد في عام 2019، حيث تم اختيار موضوع "القدس عاصمة فلسطين" للإصدار الجديد.كما يناقش أيضًا أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في دبي خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي إلى 16 نوفمبر الجاري، ونتائج معرض طوابع البريد العربي 2018 الذي عقد بمدينة وجدة المغربية، وترتيبات عقد الدورة المقبلة للمعرض في مدينة بورتسودان باعتبارها عاصمة الثقافة العربية لعام 2019، كما يتابع المجلس أيضًا ويتناول الاجتماع كذلك سبل دعم الطلب الذي تنوي دولة فلسطين التقدم به إلى الاتحاد البريدي العالمي من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد والتمتع بالحقوق التي تحظى بها الدول الأعضاء كافة.// انتهى //12:49ت م0069