الدمام 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق29 نوفمبر 2018 م واسأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان خلال لقائه ، أن إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية تولي اهتماما بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لأبنائها الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن عقد الشراكات المجتمعية مع مختلف القطاعات والجمعيات التي تهتم بخدمة هذه الشريحة الغالية .وبين خلال استقباله اليوم بمقر إدارة تعليم الشرقية في الدمام، المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خالد الهاجري، أن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لهم بصمات عرفان في تقدم الوطن وازدهاره في ظل ما تولية قيادتنا الرشيدة – حفظها الله -من اهتمام خاص بهذه الفئة الغالية من خلال دعمهم بمختلف الوسائل والبرامج الخاصة وتذليل العقبات التي تواجههم لمساواتهم بأقرانهم من أفراد المجتمع، مؤكداً عزم تعليم الشرقية المشاركة في المبادرة التي أطلقتها الجمعية تحت شعار "سنمكنهم" عبر الشروع في تجربة الجلوس على الكرسي المتحرك بهدف ترك أثر إيجابي بين أوساط منسوبي تعليم المنطقة وحثهم على الأخذ بزمام مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في أي مشروع أو برنامج يعتزمون إقامته.من جانبه أوضح الهاجري، أن مبادرة "سنمكنهم" حظيت بدعم كبير من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه.// انتهى //13:54ت م0091