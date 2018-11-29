أبهـا 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسنفّذت وحدة الإعلام التربوي بمكتب تعليم خميس مشيط أمس, برنامجًا إعلاميًا توعويًا، تحت عنوان "الوقاية من أمراض الشتاء"، استهدف 450 طالبة، وذلك بالشراكة مع مستشفى خميس مشيط العام والمتوسطة السادسة عشرة للبنات، وبمساندة من طالبات كلية الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد.وتضمن البرنامج عدداً من الفقرات المتنوعة، ما بين العروض المرئية والتقديمية، والمنشورات الإعلامية التوعوية، ومحاضرة بعنوان "أمراض الشتاء وسبل الوقاية منها"، استعرضت أبرز أمراض الشتاء كالحمى والتهاب الحلق والأنفلونزا، ومسبباتها، وأنجع الأساليب في التعامل معها، إضافة إلى ورقة عمل بعنوان "أهمية التوعية الصحية للطالبة"، تناولت خلالها مفهوم التوعية الصحية ومبرراتها وأهميتها للطالبة، ووسائلها، ودور المعلمة والمدرسة في تعزيزها.// انتهى //13:56ت م0092