مكة المكرمة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التقويم والقبول اليوم, اللقاء السنوي لإدارات التقويم والقبول في مناطق المملكة "تجويد أدلة الاختبارات والقبول", الذي استضافت فيه مديري ومديرات إدارات التقويم والقبول من 47 إدارة من مناطق المملكة كافة، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنين بتعليم مكة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني.وتناول اللقاء السنوي لإدارات التقويم والقبول عدة محاور تعليمية تتعلق بتجويد الاختبارات والقبول من حيث مراحل الإعداد والتحديات والمعوقات، وطرق الحد من تسربات أسئلة الإطار ومدى الاستفادة من بنك عين في بناء أسئلة الإطار واقتراحات للتوسع في تطبيق الإطار أفقياً ورأسياً، ومقترح لبناء أدوات تقييم إجابات الطلاب لمادة الإطار، وتجربة الجودة في العمل الإداري والإجرائي داخل الإدارة، وتجربة العمل التنظيمي والإجرائي لمهام التقويم والقبول، وخدمات نظام نور إجراءات وتقارير، التي شارك في تقديمها عدد من مديري إدارات التقويم والقبول في مناطق ومحافظات المملكة.وأكد مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم مكة المكرمة أحمد بن شريف اللقماني أهمية مثل هذه اللقاءات للخروج بتوصيات مثمرة ومتميزة تضيف للميدان التعليمي خبرات متقدمة قابلة للتنفيذ في إطار تجويد أدلة الاختبارات والقبول بما يعود على الميدان التعليمي، مشدداً على أهمية تنظيم وإعداد هذا اللقاء والعمل على إظهاره بالمظهر المشرف, الذي سيسهم في إنجاحه وخروجه بتوصيات محققة للآمال والطموحات.// انتهى //14:00ت م0094